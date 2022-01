Mohamed Salah ha rilasciato un intervista alla rivista GQ e tra le varie domande ha fatto chiarezza sulle trattative per il rinnovo con il Liverpool. L'esterno egiziano rivela: "Voglio restare, ma non è nelle mani. La dirigenza sa cosa voglio. Non sto chiedendo cosa da pazzi". Conclude dicendo: "L'amministrazione conosce la situazione, è nelle loro mani".