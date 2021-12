Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani col Milan, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è soffermato anche sulla situazione contrattuale di Mohamed Salah: "Per quanto riguarda il prolungamento di un contratto non si fa in quattro e quattr’otto attorno a un caffè. Posso dire in poco a livello pubblico, magari le sue parole nell’intervista in arabo sono state interpretate male, però lui sta bene e io sono contento. Serve tempo".