Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp ha scritto una lettera aperta ai tifosi dei Reds sul coronavirus: "In questo momento non penso che il pensiero di un allenatore possa essere importante, ma capisco che i nostri tifosi vogliano sentire la voce della squadra e quindi eccomi qui. Noi, come società civile, dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerci a vicenda, dovremmo farlo in ogni momento della nostra vita, ma mai come in questo periodo penso sia più importante che mai. In passato ho detto che il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, ma adesso le partite e il football non lo sono per nulla. Non vogliamo giocare in stadi vuoti, né sospendere le competizioni, ma se tutto questo aiuta anche una sola persona a non ammalarsi, accettiamo le decisioni. Non si deve scegliere tra il calcio e il bene della società, non è una competizione, si è deciso lo stop con l'obiettivo di proteggere le persone e noi condividiamo assolutamente questa decisione".