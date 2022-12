Altro test match di lusso, dopo la sconfitta in partita e ai rigori contro l'Arsenal. Ildi Stefanoaffronta ildi Jurgenin un'altra amichevole a Dubai, un nuovo esame in salsa british:il Diavolo, che oggi compie 123 anni, affronta ildi Jurgen, reduce dall'amichevole persa negli Emirati contro il Lione, nella cornice dell'Al Maktoum Stadium e valida per la- Non è mai una partita come le altre quando si affrontano rossoneri e Reds: i precedenti più vividi sono le due finali di Champions di Istanbul e Atene, vinte dagli inglesi e dagli italiani. Stefano Pioli dovrebbe puntare ancora su Divock Origi riferimento avanzato, supportato da Saelemaekers, Adli e Rebic. In mediana Vranckx fa coppia con Tonali, difesa a quattro con Kalulu e Pobega sugli esterni, mentre Gabbia e Tomori giocheranno al centro a protezione di Tatarusanu. Klopp può contare sui pezzi da 90 Robertson, Thiago, Salah e Firmino.Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Fabio Carvalho, Firmino.Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All. Pioli.