Dopo la rinuncia alla corsa per Jude Bellingham, il Liverpool sta valutando altri profili per il centrocampo. Secondo il Mirror, il profilo individuato dalla dirigenza dei Reds è quelo di Mason Mount del Chelsea. Il 24enne ha meno di 15 mesi di contratto con i Blues e, nelle ultime due finestre di mercato, il suo futuro è stato messo spesso in discussione.