Il Liverpool ieri ha vinto 6-1 contro il Leeds. Per la prima volta in campionato, si è visto il vero DNA della squadra di Jurgen Klopp. I Reds con questa vittoria si portano a 6 punti dall'Europa League e a soli 3 dall'Aston Villa (attualmente in Conference). Nella goleada sono presenti due gol di Momo Salah che ha sancito un nuovo record. L'ex Roma è diventato il giocatore che ha segnato più gol di sinistro nella storia della Premier League, ben 107.