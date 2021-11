Klopp è alla ricerca di centrocampisti per il suo Liverpool e vorrebbe Marcelo Brozovic come primo rinforzo. Il calciatore croato è in scadenza con l'Inter e da febbraio potrebbe già firmare un precontratto con un altra squadra. Come riporta il The Sun, il Liverpool lo vorrebbe già a gennaio per rinfoltire il centrocampo ed è pronto a sfidare il PSG.