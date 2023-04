Il Liverpool fa sul serio per Ryan Gravenberch. Come scrive FourFourTwo, i Reds avrebbero intenzione di puntare sul giovane centrocampista olandese per rifondare la mediana durante la prossima stagione. L'ex obiettivo della Juventus è passato dall'Ajax al Bayern Monaco la scorsa estate, senza però mai riuscire a imporsi del tutto fra le fila dei bavaresi. Per questo per lui potrebbero già aprirsi le porte di una cessione fra qualche mese.