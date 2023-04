Il Liverpool si sta muovendo molto sul mercato, alla ricerca di un centrocampista. Dopo il caso dei 120 milioni di Bellingham, l'alternativa numero uno è Rayan Gravenberch del Bayern Monaco. Però, secondo quanto riportato dal Daily Star, il numero uno nella lista di Klopp è diventato Kalvin Phillips. Il mediano del Manchester City è stato criticato pubblicamente da Pep Guardiola per essere tornato non in perfetta forma, dopo la sosta per il mondiale e il suo impiego non è stato continuo. Detto ciò, nonostante il suo contratto scada nel 2028, il nativo di Leeds è intenzionato a lasciare Manchester. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 40 milioni di euro.