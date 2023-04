Il Liverpool è alla disperata ricerca di nuovi centrocampisti. Però, anche per il reparto difensivo c'è bisogno di qualche nuovo innesto e Klopp ha già individuato il profilo preferito. Come riporta Football Insider, Antonio Silva è il nuovo obiettivo dei Reds. Il difensore centrale del Benfica ha un contratto coi portoghesi fino al 2027 e, per aggiudicarsi le sue prestazioni, bisogna pagare la sua clausola rescissoria di 77 milioni di sterline. Sul diciannovenne, è forte il pressing di Manchester United e City.