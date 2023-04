Il Liverpool è pronto a sborsare una cifra importante nella finestra estiva di mercato. Il centrocampo è la zona che i Reds puntano a rinforzare maggiormente. Sono tantissimi i centrocampisti ricercati in questi mesi, ma una priorità sembra essere stata, finalmente, delineata. Data la difficoltà della trattativa Bellingham, il nome caldo è quello di Aurelien Tchouameni. Il centrocampista francese, secondo El Nacional, è nella lista delle cessioni del Real Madrid per via dei suoi problemi comportamentali e i continui infortuni. Il club inglese è disposto a versare nelle casse merengue 80 milioni di euro (71 milioni di sterline) così da far rientrare i Blancos dell'investimento fatto lo scorso anno, prelevandolo dal Monaco.