Il Liverpool è pronto a spendere circa duecento milioni durante il mercato estivo. L'attuale stagione non all'altezza delle aspettative ha creato in casa Reds la necessità di rivoluzionare un po' la rosa. Secondo il Daily Mirror, l'idea è quella di puntare su quattro giocatori per alzare il livello qualitativo. Primo fra tutti Alexis Mac Allister del Brighton. L'argentino neo campione del mondo viene valutato 70 milioni di sterline. Dopodiché, un trio del Chelsea interessa molto a Jurgen Klopp: Mason Mount (70 milioni di sterline), Conor Gallager (30 milioni di sterline) e Levi Colwill (30 milioni di sterline)