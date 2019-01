L'ex attaccante della Roma Mido ha parlato del futuro dell'attaccante del Liverpool Mohamed Salah alla CNN: "Se squadre come Barcellona e Real Madrid ti cercano, sarà difficile per il Liverpool trattenerlo. Penso che i due club spagnoli vogliano vedere come si concluderà la stagione e, se anche quest'anno Momo arriverà a più di 25 gol, sarà dura che non cambi squadra". Salah è legato ai Reds fino a giugno 2023.