Il Liverpool è scatenato sul mercato, sia in uscita che in entrata. Per quanto riguarda le cessioni, i Reds sono pronti a far partire ben nove giocatori. Joel Matip primo fra tutti. Difatti, Colwill sarebbe il suo erede nel caso la trattativa vada a buon termine. Dopodiché, ci sono i contratti in scadenza: Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Roberto Firmino e Adrian. Arthur Melo ritornerà alla Juve. In aggiunta, Nat Phillips e Rhys Williams. In conclusione, altre due big star sono sul mercato: Thiago Alcantara e Fabinho. Nel caso nessuno dei due riuscisse a trovare un accordo, l'ultima opzione è fare a meno del veterano James Milner, anche lui in scadenza.