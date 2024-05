Liverpool, saluta anche il vice di Klopp: è il nuovo allenatore del Salisburgo

Ilha un nuovo allenatore. Si tratta di, tecnico olandese alla sua seconda esperienza da tecnico di una prima squadra (aveva allenato il Nijmegen in Olanda nel 2018). La squadra austriaca, tuttavia, sarà in buone mani visto cheLijnders inizia la sua carriera come collaboratore tecnico nelle giovanili del, prima di passare aldove passa dall'Under 19 alla squadra B e poi alla prima squadra, sempre nel ruolo di collaboratore. Ecco poi la chiamata del, che lo inserisce all'interno del proprio settore giovanile come allenatore dell'Under 18, per poi concedergli l'opportunità di arrivare alla prima squadra come. Passati 2 anni e mezzo Lijnders passa poi nel 2018 alla formazione olandese del, che guida per 22 partite prima di essere. Da lì inizia il suo lungo periodo a stretto contatto con il tecnico tedesco a cui fa da vice per tutto il periodo con i Reds. Ora, dopo l'annuncio dell'addio di Klopp, anche Lijnders lascia Liverpool, per intraprendere un'importante esperienza sulla panchina del Salisburgo.

"Ho sempre detto che se avessi smesso con Jürgen - aveva dichiarato a febbraio - non avrei fatto l'assistente di nessun altro allenatore.". E così oggi, 15 maggio 2024, il Salisburgo ha annunciato l'ingaggio del tecnico olandese attraverso un post social: "Benvenuto a Salisburgo Pepijn Lijnders". Lijnders prende il posto di Onur Cinel, tecnico ad interim che era subentrato dopo l'esonero di Gerhard Struber a metà aprile.