Parole dure quelle pronunciate dall’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher a Viasport, nei confronti dei Reds, dopo la sconfitta per 1-0 subita contro l’Atletico in Champions.



SUL MATCH – “E’ stata una notte frustrante per il Liverpool. Sapevamo come avrebbe giocato l’Atletico, lo sapeva anche Klopp. Ciò che vorresti evitare in questi casi è concedere presto un gol, ma può succedere. I Colchoneros sono stati anche fortunati”.



CRITICA AL CENTROCAMPO – “Il Liverpool non si è lasciato sopraffare dalla frustrazione ma non è stato in grado di creare nulla, non hanno avuto creatività specialmente a centrocampo. E’ sempre stato un problema per questa squadra”.



SUL RITORNO – “Il Liverpool è stato comunque bravo a non concedere altre reti all’Atletico, fattore che lascia aperta la qualificazione, anche se i Colchoneros avrebbero meritato il doppio vantaggio. Ad Anfield sarà un’altra storia per il Liverpool”.