Secondo Sportmediaset, il Liverpool avrebbe scelto Nicolò Barella come alternativa a Jude Bellingham e starebbe valutando di offrire 84 milioni di euro all'Inter per l'attaccante. La cifra è comunque molto importante ed è un ottimo investimento, ma è almeno 40-50 milioni in meno rispetto a quanto sarebbe investito per Bellingham.