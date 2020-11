Ai tempi di Filippoalleggenda narrava ci fosse uno specialista dei calci piazzati: Gianni, detto il. Le cose non andarono bene per i rossoneri, che faticavano nella specialità sia in fase difensiva che offensiva. Ora, il Liverpool prende uno stretto 'parente': il fuoriclasse delle rimesse laterali. Jrugen, nell'estate del 2018, mentre leggeva la Bild, ha notato un'intervista di Thomas, allenatore delle rimesse laterali del. Il tedesco trova il numero e lo chiama.- E da lì è iniziata la collaborazione tra i due, conche ha ricevuto risposta immediata danonostante fosse in vacanza., ex atleta, detiene il record di fallo laterale più lungo con 51,33 metri. Ne 2004 diventa specialista di settore: ​prima, poi; infine, il. 16/17 schemi, palla sempre sui piedi a non più di 30 cm di altezza, 8 metri tra chi batte e chi riceve, sessioni da 45 minuti di media per 2/3 volte alla settimana. E i risultati sono evidenti.Sì, perché il Liverpool fino al 2018 ​erano la terza squadra peggiore per quanto riguarda le rimesse laterali e il loro utilizzo; dall'arrivo del danese hanno mantenuto al primo anno il 45,4% del possesso palla dopo le rimesse, sfiorando il 70% la scorsa stagione. I secondi migliori al mondo, dopo il Midtjylland. Il segreto? Gronnemark, ne è il consulente... Ah, e quest'anno sono arrivati 14 gol da rimessa laterale... il mago non ha ancora finito.