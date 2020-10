Attraverso un comunicato ufficiale, il Liverpool ha annunciato la positività al Covid-19 di Sadio Manè, posto immediatamente in isolamento.



LA NOTA - "Sadio Manè è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento come richiesto dalle linee guida. L'attaccante ha mostrato lievi sintomi del virus ma si sente in buona salute. Il club continuerà a seguire tutti i protocolli relativi al Covid-19".



IMPEGNI - I Reds scenderanno in campo domenica alle 20.15 sul campo dell'Aston Villa. In Champions League, invece, esordio il 21 ottobre alle 21 ad Amsterdam contro l'Ajax. Il 3 novembre, invece, la trasferta di Bergamo per sfidare l'Atalanta.