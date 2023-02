Il Liverpool ha inviato uno scout per guardare lo scontro tra Sporting Lisbona e Porto. Il motivo? Osservare il giovane centrocampista Goncalo Inacio.

Il difensore dello Sporting ha goduto di una rapida ascesa e sta attirando molto interesse. I Reds hanno mandato qualcuno a guardarlo in carne e ossa e, dopo averlo visto da vicino, una mossa per il 21enne è molto più che un pensiero futuro. Inacio ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, ma il club portoghese potrebbe essere aperto ad altre offerte. Nonostante il recente successo interno, la squadra di Lisbona sembra destinata a non qualificarsi per la Champions League dato che, attualmente, si trova al quinto posto. Ciò potrebbe cambiare le carte in tavola.