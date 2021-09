Rinnovare il contratto a un giocatore sembra più difficile che acquistarne uno, e il problema non riguarda solamente le squadre italiane.



Anche il Liverpool di Jurgen Klopp è alle prese con le "resistenze" di Naby Keita, il centrocampista Guineiano in scadenza di contratto nel 2023. Secondo alcune indiscrezioni riportate da El Mundo Deportivo l'entourage del giocatore avrebbe rifiutato l'offerta ricevuta dalla dirigenza dei Reds.



Se non si troverà un'accordo il giocatore potrebbe essere inserito nella lista dei partenti durante la prossima sessione estiva di mercato per evitare di perderlo a zero.