Aldo Spinelli, patron del Livorno, parla a Il Tirreno del mercato del club toscano: "Soumaoro? Lo aveva preso il Bari, ma con la scomparsa della società pugliese, seguendo il consiglio di un amico che se ne intende, non ho temporeggiato. Ho dato subito l’ok. Anche l’ex arbitro Paparesta mi ha parlato bene di questo elemento e spero di aver portato a termine una mossa che nel tempo ci possa dare ragione. È tutto nostro. Gli investimenti di quest’anno sono tutti mirati a scoprire dei nuovi Favilli. Avete visto? Ha realizzato due gol con la Juve contro il Bayern".



SULL'ATTACCO - "Abbiamo un fuoriclasse come Murilo che si sta portando dietro qualche chiletto di troppo e si vede che a lui non sono bastati gli allenamenti massacranti per tornare in quella forma che aveva a fine campionato. Questo è uno che ha i numeri, ma deve dimagrire..."