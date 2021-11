La sfida del campionato di Eccellenza del Livorno contro il Perignano è costata cara a uno degli uomini simbolo del club, l'attaccante e capitano Daniele Vantaggiato. Cartellino rosso e squalifica fino al 4 marzo 2022: "Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica spingeva un proprio compagno di squadra contro il D.G., facendolo arretrare di circa 1 mt, senza provocargli alcuna conseguenza lesiva. Uscendo dal terreno di gioco offendeva e minacciava l'Arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano".



SQUALIFICATO ANCHE PROTTI - Contestualmente, è stato inibito a svolgere ogni attività fino al 4 febbraio 2022 anche il club manager amaranto Igor Protti: "Dirigente non indicato nella distinta di gara, accedeva indebitamente e ripetutamente al recinto spogliatoi rivolgendo al D.G. frasi irriguardose. Di poi, non autorizzato, entrava nello spogliatoio arbitrale palesando dissenso sull'operato arbitrale".