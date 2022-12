“Per noi è stata un finale molto doloroso”. Ha esordito così Hugo Lloris, portiere della Francia, subito dopo il ko con l’Argentina nella finalissima in Qatar. Il numero uno, incapace di parare uno dei rigori conclusivi, ha poi aggiunto: “Nel primo tempo abbiamo fatto tanti errori tecnici, poi siamo andati in difficoltà anche a causa dei pochi duelli vinti. Poi grazie ad uno scatto d’orgoglio e al talento di Mbappè abbiamo rimontato. Questo match è stato come un incontro di boxe: noi siamo stati poco reattivi. Il virus? Non cerchiamo scuse, abbiamo dato il massimo”.