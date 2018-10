Goran Milosavljevic, scout di nazionalità serba, ha dichiarato in un'intervista al Manchester Evening che, a suo avviso, il suo connazionale Sergej Milinkovic-Savic "non è pronto al momento" per giocare in Premier League.



"Non ha abbastanza qualità - ha aggiunto Milosavljevic - deve migliorare nella fase di non possesso. Forse sarà pronto fra qualche anno".