Non bastano due gol nelle prime due gare di campionato per far sorridereu: il belga, infatti, è stato ieri vittima di alcuni buu razzisti nel corso della trasferta di Cagliari.Attraverso Instagram, l'attaccante dell'Inter ha scritto: "Molti giocatori nei mesi scorsi hanno sofferto di insulti razzisti... a me è successo ieri.Le piattaforme social (Instagram, Twitter, Facebook...) hanno bisogno di lavorare meglio con i club di calcio perchè ogni giorno si vede almeno un commento razzista sotto un post di una persona di colore...lo diciamo da anni e non c'è ancora movimento...".