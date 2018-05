Confidenze private fatte a un compagno di squadra e un amico stretto come Andrea Bertolacci, carpite a sua insaputa da una telecamera nascosta dalla redazione de Le Iene. Mattia Perin, uno dei portieri destinati ad animare il mercato nelle prossime settimane e su cui la Juventus è molto attenta, ha ricevuto le manifestazioni di interesse pure di Milan e Napoli, che però hanno virato su altri obiettivi. Da qui la delusione tangibile manifestata dalle parole del portiere del Genoa: "Il Milan cerca portiere e prende Reina, il Napoli cerca un portiere e prende o Leno o Rui Patricio… Io non me ne capacito di come vogliano prendere loro e non me. Forse sono diventato scarso…".