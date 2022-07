Mattia Caldara, dopo il prestito al Venezia nella scorsa stagione, ha solo un altro anno di contratto con il Milan e cerca una sistemazione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo Spezia del neo allenatore Luca Gotti è la squadra che più di tutte sta spingendo per assicurarsi il centrale ex Atalanta.



INCASTRO GIUSTO - La soluzione offerta dagli Aquilotti è ideale per accontentare tutte le parti in causa, permettendo a Caldara di rimanere in Serie A: la società del presidente Platek è al lavoro per arrivare alla chiusura dell'affare.