Yaya Touré e Pato sono i sogni dello Spezia, che si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie A: obiettivi, secondo Repubblica, il centrocampista ivoriano e il brasiliano ex Milan.

"Yaya Touré e Pato. Lo Spezia sogna in grande". Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica. Lo Spezia si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie A con la società che è al lavoro per battere alcuni colpi importanti da regalare a mister Italiano, fra cui il fortissimo centrocampista ivoriano e il brasiliano ex Milan.