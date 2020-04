. Ma la lista dei calciatori bianconeri all'estero, anziché continuare ad accorciarsi torna ad allungarsi.A svelarlo è proprio AnneKee Molenaar, che ha prima pubblicato una foto mentre tiene in braccio il cucciolo Luna, per poi pubblicare anche un video su Instagram in cui corre con suo papà e proprio De Ligt all'aria aperta.Così tornano ad essere nove i giocatori attualmente all'estero: oltre a De Ligt, sempre a casa ci sono Cristiano Ronaldo (Portogallo), Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro (Brasile), Gonzalo Higuain (Argentina), Sami Khedira (Germania), Adrien Rabiot (Francia) e Wojciech Szczesny (Polonia).