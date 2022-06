Adesso che il Milan ha cambiato proprietà, è possibile porsi di nuovo la domanda: perché Inter e Milan devono costruirsi uno stadio in comune?. La metà di uno stadio è niente, non dà identità. E’ un muro di cemento sistemato bene. Capisco quando San Siro era comunale, era lo stadio di Milano pagato da Milano. Ma oggi uno stadio è molto di più di un luogo. E’ una chiesa, è la casa di un popolo. Hanno ancora piacere di stare vicini interisti e milanisti di avere una sede a metà? A me pare molto limitante.E’ stato curioso vedere il Milan festeggiare lo scudetto dovunque fuorché nel suo stadio. Si dice, ma costa un miliardo e trecento milioni.. Hanno uno stadio a parte le squadre di ogni quartiere di Londra, le due squadre di Manchester e Glasgow. L’identità di Milan e Inter vale meno di quella di un quartiere di Londra?