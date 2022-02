Se Vlahovic aveva segnato il primo gol in bianconero dopo appena 13 minuti nella sfida con il Verona, a Paulo Dybala gliene sono bastati tre per sbloccare la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. Il futuro dell'argentino è ancora in bilico con quella trattativa per il rinnovo che va avanti a oltranza da prima ancora che scoppiasse la pandemia, La Joya però è concentrata sul campo e con la rete di oggi è a un solo gol dalla top ten nella classifica marcatori della storia della Juve: 112 centri, -1 da Munerati. E intanto i tifosi esultano e gli cantano "Resta con noi".