“Forza Luca”. È lo striscione apparso alla vigilia di Natale davanti alla clinica di Londra dove è ricoverato Gianluca Vialli, alle prese con un aggravamento delle condizioni legate al tumore al pancreas con cui lotta da anni. A esporlo il “Sampdoria club of England”. Sulla pagina Facebook del gruppo è stato pubblicato anche un post di incoraggiamento a Vialli: “C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo”.