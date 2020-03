Con buona pace del centrocampista francese e di Mino, il regalo che avrebbe preferito non scartare per i suoi 27 anni è stato proprio questo. In realtà questa mossa da parte del club inglese era facilmente prevedibile, non fosse altro per riuscire ad avere una posizione di maggiore forza in sede di mercato. Anche perché, proverà a farlo anche con un anno in più garantito dal proprio contratto.La Juve non è ovviamente l'unica opzione possibile, ma sono pochissime le realtà che possono programmare un colpo come questo, non solo dal punto di vista economico ma anche con la capacità di convincere Pogba:. Con Fabio Paratici e tutta la dirigenza bianconera che per lui potranno provare a tessere un piano “alla Ronaldo”, senza toccare quelle vette a livello di ingaggio ma sapendo che per il cartellino si potrebbe (dovrebbe) sfondare abbondantemente il muro dei 100 milioni.Il Manchester United dovrà abbassare le pretese della scorsa estate, a 150 milioni non si è mai spinto nessuno e difficilmente qualcuno si spingerà. Ma 100 milioni, ugualmente, non basteranno. A livello di ingaggio per Pogba serviranno proposte in doppia cifra, più vicine a quota 20 che a quota 10 milioni.. Con le alternative, di qualità e prospettiva, che non mancano di certo: una in questo momento rappresenta anche il nemico numero uno sulla strada di Champions, quell'Houssemche nel Lione sta convincendo sempre di più.