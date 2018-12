Dal 3 novembre all'8 dicembre: è passato. Prima del netto 4-1 inflitto oggi dagli uomini di José Mourinho al Fulham dell'ex nemico Claudio Ranieri, erano infatti arrivate quattro gare senza successi: la sconfitta nel derby contro il City e i pareggi con Crystal Palace, Southampton e Arsenal. Finalmente,Oggi il centrocampista francese è rimasto. Anziché mandare in campo lui, Mourinho ha preferito inserire a gara in corso Fred e il giovane McTominay, quasi a voler punire con un'il Polpo. Che con quella di oggi è arrivato alla, visto che contro l'Arsenal lo Special One gli aveva riservato appena 15 minuti di gioco. Volano gli stracci in casa United, in seguito all'ennesima discussione avuta nello spogliatoio dopo il 2-2 col Southampton di inizio mese, durante la quale Mou definì Pogba "u". Oggi, invece, il portoghese ha così commentato l'esclusione: "".L'ennesimo episodio di una. A fine stagione le strade di Mou e Paul si divideranno. E, che tramite Fabio Paratici e Pavel Nedved non smette mai di far sentire il proprio affetto al centrocampista francese e continua a cullare il sogno di riportarlo a Torino. Le cifre dell'operazione, tra ingaggio e richieste dei Red Devils, rendono quasi impossibile ipotizzare il Pogback già a gennaio. Discorso diverso, invece, per la prossima estate.