, a maggior ragione in una fase della stagione in cui il Manchester United vola e torna ad essere una serissima pretendente per un posto nella prossima Champions League grazie anche ai suoi gol.che, dopo le incomprensioni dell'era Mourinho, è tornato ad essere un giocatore centrale nel club inglese.e con Marcus Rashford, Greenwood e Bruno Fernandes si sta imponendo come uno dei valori aggiunti dei Red Devils.- In caso di successo stasera contro il Southampton, lo United si ritroverebbe addirittura al terzo posto in Premier League, lasciandosi alle spalle in un colpo solo Leicester e Chelsea e, a 3 giornate dalla fine e con un'Europa League che da agosto la vedrà come una delle favorite (se non la principale candidata) per il successo finale, la stagione può prendere una piega ben diversa rispetto a qualche settimana fa.destinato a risentire degli effetti dell'emergenza Covid-19 ma che, in caso di partecipazione alla Champions,- L'Inter lo segue ormai da un paio di stagioni, quando sulla panchina sedeva ancora Luciano Spalletti e il suo profilo. Ancora relativamente giovane (è un classe '95), un talento in parte inesploso e cI veri ostacoli restano però il contratto rinnovato fino a giugno 2024 (con opzione per un'altra stagione) e una. Un prezzo che può essere trattato al ribasso qualora, per esempio, i Red Devils manifestassero in maniera esplicita il loro interesse per Milan Skriniar per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il nuovo United affamato di Champions si gode un Martial tirato a lucido, ma l'Inter resta sempre in agguato.