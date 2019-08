Quattro minuti a piedi, 350 metri. La distanza tra La Masia e il Camp Nou è davvero minima. Stiamo parlando di un edificio storico, datato 1702, che dal 1979 ospita i membri del settore giovanile del Barcellona. Da lì sono passate decine di fenomeni: da Messi a Iniesta, passando per Xavi.Di recente, come riporta il Corriere della Sera,. Cifre da capogiro, ennesima dimostrazione delle nuove follie del calciomercato. A due anni dalla maggiore età, Moriba non ha mai esordito in prima squadra: di lui si parla molto bene, e la clausola è da record. In Italia, ad esempio, solo Ronaldo è costato di più.Moriba, da molti, viene inquadrato come il nuovo Pogba. Dalle parti della Catalogna, come l'erede perfetto di Yaya Touré. E attenzione: oltre alla clausola, anche lo stipendio è da record: grazie anche all'agente Jonathan Barnett (lo stesso di Gareth Bale),. Tra sogno e realtà: la distanza tra La Masia e il Camp Nou è di soli 350 metri: a quando il grande salto? FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com