Frena il Napoli in amichevole. Ieri la squadra di Luciano Spalletti è crollata davanti ai propri tifosi, al Maradona, perdendo contro il Villarreal per 2-3. Nessun allarme, è chiaro, è una delle gare per mettere minuti nelle gambe e provare nuove soluzioni. Tante le assenze, dagli infortunati Rrahmani e Politano ai calciatori reduci dai Mondiali in Qatar. C'è anche qualche calciatore che non è ancora al massimo della condizione, come Kvaratskhelia e Lobotka. Due uomini chiave, con il georgiano che è rimasto in campo 90 minuti finendo in crescita, mentre lo slovacco è apparso ancora sottotono e spesso impreciso.



TRA CAMPIONATO E RINNOVO - Terza prova opaca in queste amichevoli, adesso mancano diciassette giorni ritorno in campo, al big match contro l'Inter e Lobo è indispensabile per il gioco di Spalletti. Il Napoli è a conoscenza delle sue qualità e non c'è da preoccuparsi, così si continua a lavorare anche per il futuro. Un futuro che chiama il rinnovo del contratto. L'ex Celta Vigo è legato al club azzurro fino al 2025, quindi non c'è alcuna fretta ma De Laurentiis vuole premiare la sua crescita e centralità in questa squadra. Così ecco pronto il prolungamento fino al 2027 con l'aumento dell'ingaggio passando da 2 a 3 milioni di euro più bonus. L'accordo tra le parti è già stato raggiunto, manca solo la firma che legherà Lobotka al Napoli per i prossimi quattro anni e mezzo.