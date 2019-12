Tra i nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli c'è quello di Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Celta Vigo piace da tempo al Napoli, ma questa potrebbe essere la volta buona per portarlo a vestire la maglia azzurra.



Nel frattempo la Gazzetta dello Sport svela un retroscena. A quanto pare il Napoli fu veramente ad un passo dall'acquistare il centrocampista slovacco nell'estate del 2018, però non se ne fece più nulla perché Ancelotti decise di puntare su Fabián Ruiz per colmare l'addio di Jorginho praticamente già annunciato. Ma adesso c'è un buco davanti la difesa per il Napoli che potrebbe essere colmato con l'arrivo proprio dello stesso Lobotka.