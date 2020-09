Ha giocato con la personalità di un veterano la sua prima partita in Nazionale, strappando consensi unanimi da tifosi e addetti ai lavori. Per Manuel Locatelli, all'indomani della partita contro l'Olanda, arriva ora anche la consacrazione dei bookmaker. Il debutto con i fiocchi con la maglia azzurra potrebbe risultare già decisivo in ottica Europei, e il segnale più importante arriva dalle quote Snai, dove la convocazione del centrocampista del Sassuolo si gioca appena a 1,40. Un'offerta lusinghiera soprattutto se confrontata con quella delle altre giovani promesse dell'Italia: a quota più bassa, in effetti, c'è solo Lorenzo Pellegrini, già però da tempo nel giro della Nazionale e dato a 1,30. Alle spalle di Locatelli si piazzano invece altri due talenti indiscussi, Sandro Tonali e Alessandro Bastoni, entrambi a 1,60. Buone notizie anche per Moise Kean, anche lui ieri in campo contro l'Olanda, in quota a 1,83.