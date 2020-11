Iniziano a intravedersi i primi risultati dopo le misure messe in atto dal Governo e i lockdown locali. A riferirlo, in conferenza stampa, è stato il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli (foto Ansa), che ha fornito l'ultima analisi sulla base dei dati più recenti forniti dalle regioni: "C'è stata una iniziale ma chiara decelerazione della curva. La suddivisione per colori dell'Italia sta portando i suoi primi frutti, permette di riuscire a gestire una situazione che comunque rimane critica. Per valutare l'eventuale ritorno delle Regioni al colore giallo ci vorranno comunque due settimane".



A rendere moderatamente ottimista Locatelli è anche l'indice RT sui contagi, sceso dall'1,7 delle scorse settimane all'1,4 degli ultimi rilevamenti: "Ieri è stato il quarto giorno di fila in cui si osservava un calo nell'aumento delle terapie intensive. Questo sta a indicare che il sistema che è stato messo a punto funziona. C'è una decelerazione che ovviamente andrà confermata".