La Juventus è in pressing su. Il grande Europeo del centrocampista ha convinto i bianconeri ad accelerare per il giocatore che piace anche all'estero. Col Sassuolo c'è stato un primo incontro, presto ce ne sarà un altro per cercare di avvicinarsi a un accordo.. Io arrivai dalla Valtellina ed effettivamente mi resi conto delle sue qualità: era sveglio, dinamico... Dopo la partita parlai con il papà e mi disse che era un classe '98 in una squadra di '96. Ho pensato subito di essere davanti a un talento vero, era la prima volta che mi capitava di vedere un ragazzino di quel livello".