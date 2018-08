Manuel Locatelli, centrocampista che ha lasciato il Milan per il Sassuolo, ha voluto ringraziare con questo post su Instagram i colori rossoneri: "Voglio ringraziare tutte quelle persone che mi sono state accanto: dai magazzinieri del Vismara fino a quelli di Milanello, agli autisti che mi hanno accompagnato quando ancora non avevo la patente... al personale di Milanello che mi ha supportato e sopportato nei momenti in cui avevo bisogno (fisioterapisti, dottori, preparatori, cucina di Milanello). Un grazie a voi tifosi che avete gioito ed urlato con me. Grazie ai mister che hanno dato sempre al massimo per farmi migliorare. Un Grazie ai miei compagni: dagli esordienti B alla prima squadra.Ed ovviamente grazie alla mia famiglia, alla mia ragazza ed ai miei amici che mi hanno accompagnato e che mi sosterranno sempre in questa mia nuova avventura. Manuel Locatelli 73".