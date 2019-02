C'è la Juventus nel destino di Manuel Locatelli. Non si tratta (ancora) di una notizia di mercato, ma di un dato di fatto. Tutti ricordano il suo gol decisivo in un Milan-Juventus a San Siro. Era il 22 ottobre 2016 e da allora il centrocampista classe 1998 è sceso in campo altre 5 volte contro i bianconeri: 4 con la maglia rossonera e una (in questo campionato nel girone d'andata) con quella del Sassuolo. Perdendo sempre, tranne che in occasione della Supercoppa italiana vinta ai rigori il 23 dicembre 2016 a Doha, due mesi dopo quella famosa rete segnata a Buffon.



La scorsa estate il Sassuolo lo ha ingaggiato dal Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Quindi a fine stagione il suo cartellino diventerà definitivamente di proprietà del club neroverde, in ottimi rapporti con i dirigenti bianconeri come dimostrano i difensori Lirola, Magnani, Peluso e Rogerio: altri quattro calciatori in forza alla squadra allenata da De Zerbi provenienti dalla Juve. Senza dimenticare in passato i vari Marrone, Cassata, Boakye, Zaza e Berardi.



Domenica Locatelli sfiderà per la settima volta in carriera la Juventus, la squadra contro cui ha giocato più volte di tutte e che lo sta seguendo in prospettiva futura. Il ds bianconero Paratici lo ha visto dal vivo domenica scorsa in Genoa-Sassuolo. Il posticipo delle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia rappresenta per lui un altro esame di maturità da superare. Pensando soltanto al presente, ma con un occhio al futuro.