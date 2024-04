Loftus Cheek: 'I gol in trasferta non contano. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, a Roma ci crediamo'

Intervistato da Dazn, il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, ha commentato il pareggio per 3-3 ottenuto contro il Sassuolo e si è proiettato alla prossima sfida, il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma dopo la sconfitta per 1-0 rimediata all'andata a San Siro"Ovviamente volevamo vincere, ma non è facile vincere tutte le partite. Siamo andati sotto, abbiamo rimontato due volte e stiamo dimostrando tutta la stagione di saper reagire. Dobbiamo rimanere positivi pensando alla prossima partita"."A volte quando giochiamo in trasferta le altre squadre vedono il nome Milan e partono fortissimo, quindi a volte è difficile pareggiare quella passione. Ma oggi siamo stati bravi a reagire".

"Bisogna essere positivi. Oggi ci abbiamo creduto. I gol in trasferta non contano più a Roma.... Stiamo bene fisicamente. Mentalmente c'è la grandezza della partita, dobbiamo semplicemente goderci l'occasione".