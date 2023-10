Ruben Loftus Cheek non sarà a disposizione di Stefano Pioli in vista della sfida che domani sera vedrà il Napoli affrontare il Milan. Il centrocampista è ancora infortunato e l'allenatore rossonero ha spiegato quando tornerà a disposizione qual è il suo problema.



OUT - "È guarito dalla lesione che aveva avuto al muscolo particolare, piccolino, il pettineo, adesso soffre di un'infiammazione pubica/addominale. Ogni giorno sembra stare meglio, gli manca l'ultimo step per tornare in squadra, sicuramente domani non sarà con noi. Ci sono buone possibilità che recuperi per la prossima partita. Dal punto di vista psicologico purtroppo è un ragazzo che ha avuto in passato tanti infortuni, va quindi un po' guidato e sostenuto".