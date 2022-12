sta conper la questione nuovo stadio. Il governatore dellaè stato ospite di Sportitalia e ha spiegato: "A prescindere dalla scelta. Oggi la Lombardia è tornata a essere la locomotiva del Paese, riuscendo ad attirare fondi ed investimenti da tutto il mondo anche grazie alla nostra politica di supporto concreto alle aziende e agli investimenti di circa quattro miliardi in opere pubbliche".- Fontana poi ha commentato l'annata delle due squadre milanesi dal punto di vista sportivo, partendo dall'Inter: "Nonostante qualche cessione importante ha saputo continuare il trend positivo iniziato con lo Scudetto grazie anche apermettendo ai nerazzurri di restare tra le squadre che si contendono il titolo. Il Milan è una società che ha fatto vedere a tutti quale sia la strada da percorrere. Ha avuto il coraggio di lanciare giovani come Pierre, la bravura di scovare talenti come Mikee Theo, l’intuizione di puntare su gente di grande esperienza come Olivier Giroud e la caparbietà di insistere su Sandro Tonali che, dopo una stagione sottotono, si è dimostrato un grandissimo giocatore. Tutto questo, tenendo il bilancio in equilibrio e affidandosi ad un allenatore in grado di tenere insieme lo spogliatoio dando fiducia a giocatori che non sembravano di primo piano".