L'umiliazione nel Clasico è la goccia che fa traboccare il vaso: il 5-1 rifilato dal Barcellona al Real Madrid sancisce con ogni probabilità la fine dell'esperienza di Julen Lopetegui sulla panchina delle merengues, l'esonero sembra ormai la naturale conclusione di un'avventura breve e tutt'altro che positiva. L'immagine del presidente Florentino Perez in tribuna con il telefono in mano fotografa perfettamente il momento del Real, che di fatti ha già mosso i primi passi per il cambio di guida tecnica.



SCELTO CONTE, MA I GIOCATORI... - La scelta del numero uno madridista è chiara: Antonio Conte, liberatosi dal contratto che lo legava al Chelsea. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i contatti tra l'entourage dell'ex ct e la dirigenza del Real sono attivi, in attesa della chiamata decisiva di Perez che possa sbloccare la situazione. I vertici della società hanno deciso, ma non tutte le parti sono concordi: lo spogliatoio infatti spinge per la promozione di Santiago Solari, ora allenatore del Castilla, fino al termine della stagione. Conte o Solari, il futuro di Lopetegui è comunque segnato: il Real Madrid è pronto a cambiare per uscire dalla crisi.