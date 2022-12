Tra le personalità di spicco che si sono espresse con parole di elogio in ricordo di Pelé c'è anche Loredana Berté. L'iconica cantante ha svelato di aver conosciuto O Rei e di aver condiviso con lui alcuni momenti del quotidiano. Con lui si recava infatti a seguire le lezioni d'inglese a New York, a cui partecipavano insieme. La Berté scrive sui propri profili social: "Arrivederci Re Pelé, ricorderò sempre con affetto quando venivi a prendermi a New York per andare a lezione d'inglese insieme". Emerge dunque un particolare commovente del rapporto tra Loredana e Pelé, di cui molti non erano a conoscenza. Il riferimento è legato all'ultima fase della carriera della leggenda del calcio brasiliano, quando si trasferì a New York per giocare con i Cosmos. O Rei vestì la maglia della società statunitense dal 1975 al 1977.