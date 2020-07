Domani sera su Canale 5 parte l'ottava edizione di Temptation Island. Tra le coppie partecipanti al programma televisivo c'è anche quella composta da Lorenzo Amoruso (ex difensore di Bari, Fiorentina, Glasgow Rangers e Blackburn) e Manila Nazzaro.



Quest'ultima, eletta Miss Italia nel 1999 e tifosa della Lazio, ha raccontato in un'intervista a Diva e Donna: "Ho scoperto su Instagram che il mio ex marito (l'ex calciatore Ciccio Cozza, ndr) aveva un'altra famiglia. Non è una bella cosa, è stata una botta fortissima. Eravamo in fase di separazione, ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi, mi meritavo almeno un po' di sincerità. I nostri figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata".